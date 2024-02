Terceira Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Gramado Inicia com Emoção e muitos gols

A cidade de Gramado está sendo palco da terceira divisão do Campeonato Municipal de Futsal, que teve início na última quarta-feira (07). Com a participação de 50 equipes distribuídas em 10 grupos, a competição promete muita emoção e habilidade nas quadras.

Os times foram divididos da seguinte maneira:

Grupo A:

De Melo Meia Boca Galera de Terça Os Herdeiros Os Reis da Bola

Grupo B:

Ressaca Matriz S/Dois Os Galáticos Enxuta

Grupo C:

Os Guris da CLJ Boate Azul Racing F.C. Santos V.M. Belvedere Munique

Grupo D:

Canarinhos A.A. Corinthians Amigos do Tio Edson Hortênsias Futsal Kikis/Hui Poke

Grupo E:

Bayern Alambique São José/Bologna Racing Gramado Chimarrão Unidos

Grupo F:

América 66 Weiss Construção Renegados Pedras Brancas Santa Cruz

Grupo G:

Figaro’s Roma Zeus Fiote Galera do Pantera M.B. Sports FJU Gramado

Grupo H:

Atleta Nota 10 Alma Celeste J.F. U.G.F. Olivas Gourmet

Grupo I:

Santa Cecília Unidos V.M. F.C. Atlanta Atlético Daqui Tropa do 7

Grupo J:

Inimigos da Bola A.F.C. Amigos Mouradores Olivas Futsal Casa

A primeira rodada foi marcada por jogos emocionantes. Destaque para a vitória do De Melo sobre Os Herdeiros por 4 x 2 e a goleada do Meia Boca por 4 x 0 sobre os Reis da Bola, ambos no Grupo A. No Grupo B, o Matriz venceu o Ressaca por 4 x 1, enquanto os Galáticos superaram o S/Dois em um confronto equilibrado, vencendo por 4 x 3.

De Melo Galáticos Matriz Os Reis da Bola Ressaca S/Dois Meia Boca

Confira como ficou os grupos após a rodada:

Nesta quinta-feira (08), é a vez dos grupos C e D entrarem em ação. Os Guris da CLJ enfrentarão o Boate Azul, e o Racing enfrentará o Santos V.M. pelo Grupo C. No Grupo D, Canarinhos e Amigos do Tio Edson protagonizarão um grande embate, seguidos por A.A. Corinthians e Hortênsias Futsal.

A competição continua na sexta-feira (09) com a terceira rodada, trazendo ainda mais emoção e habilidade para as quadras. O Bayern Alambique enfrentará o São José/Bologna, enquanto Racing Gramado encara o Chimarrão pelo Grupo E. No Grupo F, destaque para a estreia do América 66 contra o Weiss Construção, e o Renegados enfrenta o Pedras Brancas.

O campeonato promete grandes momentos esportivos e a torcida gramadense certamente vibrará com cada lance nas quadras do Ginásio Perinão.