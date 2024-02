UCS Hortênsias disponibiliza desconto no Mestrado em Psicologia

A Universidade de caxias do Sul anunciou neste início de ano a concessão de bolsas parciais (50%) ou integrais (100%) para cursos de mestrado dos Programas de Pós-Graduação, para todas as áreas do conhecimento. O programa contínuo beneficia alunos ingressantes no primeiro ou segundo semestre de 2024.

Uma das opções é para o mestrado profissional em Psicologia, oferecido no Campus Universitário da Região das Hortênsias, em Canela. São duas as linhas de pesquisa dessa oferta: “Diagnósticos e Intervenções Clínicas em Contextos Psicossociais” e “Riscos e Recursos Psicossociais em Contextos de Trabalho: Diagnóstico e Prevenção”.

As inscrições para o mestrado em Psicologia podem ser feitas até 19 de fevereiro, pelo site ucs.br. As aulas têm início em maço, nos turnos vespertino e noturno das quintas e sextas-feiras.