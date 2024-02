Pirulito & Chiclete – Edição 607

Clique na foto para ampliar

Quer seu filho na coluna mais fofa da Folha de Canela?

Mande para nós pelo WhatsApp (54) 3094-3808

Foto 1 – Murilo, o pequeno explorador, mergulhando de cabeça no seu bolo de primeiro aninho! 🎂👶 Uma doce aventura cheia de sorrisos e migalhas! 😄

🍰#MuriloFazUmAninho #SmashTheCake #AventurasDoces

📸 @danibatfotografia



Foto 2 – Nicklaus, aos 4 meses, esbanjando charme e crescimento a cada clique. 📸✨ Um capítulo mensal de puro amor eternizado em cada fotografia. 💙

👶 #EnsaioAcompanhamento #Nicklaus4Meses #CrescendoComAmor

📸 @gabitheisenfotos



Foto 3 – Aurora celebra seu primeiro aninho em grande estilo com o smash cake! 🎂🌈 Uma explosão de alegria e doçura nesse momento encantador! 👶

🌟#Aurora1Aninho #SmashCakeCelebration #DoceAventura

📸 @danielabraunfotografiasgramado



Foto 4 – Explorando a doçura da infância através das lentes, a encantadora Isabella da Silva protagoniza um ensaio fotográfico repleto de ternura. 📸💖 Pequena estrela iluminando nosso dia! ✨

👶#IsabellaDaSilva #EnsaioFotográficoInfantil #DoçuraEmCadaClique

📸 @jeniferlaufferfotos



Foto 5 – Muriel, aos 9 meses, aproveitando cada momento do seu ensaio de verão com muita alegria e fofura. ☀️👶

✨ #Muriel #EnsaioInfantil #VerãoCute

📸 @canelafotoearte