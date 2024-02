Campeonato Municipal de Futsal de Gramado na 3ª Divisão: resultados da 2ª Rodada e expectativas para a 3ª Rodada

A cidade de Gramado continua sendo o epicentro da paixão pelo futsal com a terceira divisão do Campeonato Municipal, que apresentou sua segunda rodada na última quinta-feira (08). Com 50 equipes divididas em 10 grupos, a competição prometeu e entregou muita emoção e habilidade nas quadras do Ginásio Perinão.

Resultados da 2ª Rodada (08/02):

Grupo C:

Os Guris do CLJ 4 x 1 Boate Azul – Os Guris do CLJ mostraram sua força ao vencer a Boate Azul por 4 a 1, garantindo uma vitória crucial no Grupo C.

Racing 0 x 7 Santos V.M. – O Santos V.M. fez uma exibição impressionante ao derrotar o Racing por 7 a 0, mostrando domínio total no Grupo C.

Os Guris da CLJ Boate Azul Racing Santos M.V.

Grupo D:

Canarinhos 1 x 7 Amigos do Tio Edson – Em um embate emocionante, Amigos do Tio Edson superou os Canarinhos por 7 a 1 no Grupo D.

Corinthians 2 x 0 Hortênsias – O Corinthians consolidou sua posição no Grupo D com uma vitória por 2 a 0 sobre as Hortênsias.

Canarinhos Amigos do Tio Edson Corinthians

Após esses jogos intensos, as atenções agora se voltam para a terceira rodada, que acontecerá nesta sexta-feira (09) e apresentará os confrontos dos Grupos E e F, prometendo ainda mais emoção e habilidade.

3ª Rodada (09/02):

Grupo E:

Bayern Alambique x São José/Bologna – Uma disputa acirrada entre Bayern Alambique e São José/Bologna promete agitar o Grupo E.

Racing Gramado x Chimarrão – Racing Gramado e Chimarrão entram em campo para um duelo que certamente será acompanhado de perto pelos torcedores locais.

Grupo F: