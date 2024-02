Carnaval no Gramadozoo terá jogos educativos sobre a fauna brasileira

O Carnaval no Gramadozoo terá uma programação especial com foco na educação ambiental de sábado (10) a terça-feira (13). Na festa mais popular do Brasil, a conscientização sobre a fauna brasileira é o tema-enredo da equipe do parque. Entre os destaques da programação, o “Jogo de Tabuleiro Migração do Papagaio-charão”, que será realizado em dois horários, às 12h e às 15h, aborda as situações que a espécie vivencia durante sua migração de ida e volta a Santa Catarina em busca do seu alimento preferido: o pinhão.

O jogo também serve como um alerta para a colheita prematura do pinhão, que pode ser realizada somente após abril. “O papagaio-charão é uma ave endêmica da região sul do Brasil, vivendo em maior proporção no Rio Grande do Sul e migrando até Santa Catarina em busca de alimento na época do pinhão”, explica a bióloga Tathiana Barros, responsável técnica do Gramadozoo.

Crianças e adultos também podem aprender mais sobre a fauna brasileira com o “Jogo Zoo Sensorial”, em que as pessoas não conseguem enxergar o objeto que estão segurando e utilizam o tato para perceber a textura e o formato, tentando adivinhar o que é.

Além dos jogos, os visitantes poderão acompanhar as atividades de enriquecimento ambiental feitas para manter o bem-estar dos animais. O Gramadozoo fica no Km 35 da ERS 115 e funcionará diariamente na semana do Carnaval, das 10h às 16h.