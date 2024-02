Casa Onã faz uma linda homenagem à Iemanjá na beira-mar

O evento

A Casa Onã participou da famosa festa em homenagem a Iemanjá feita na Praia de Tramandaí/RS. Todos os anos, o litoral reúne inúmeros terreiros na beira mar, para realizar uma grande homenagem à rainha do mar, a Mãe Iemanjá. Em 2024, dia 01 de fevereiro, a Onã esteve presente no palco principal, realizando homenagens e uma linda sessão de umbanda com passes a todos os presentes. A estimativa foi que mais de 50 mil pessoas passaram pelo evento. Todos reunidos pelo mesmo propósito, saudar a grande Mãe das águas.

Dentro das homenagens feitas, a Casa Onã realizou uma apresentação artística que simbolizou dois momentos importantes. O primeiro, foi uma homenagem ao Orixá regente deste ano, Pai Bará, dono dos caminhos e suas Yabás, Mãe Yansã, Mãe Obá e Mãe Oxum. Foi um espetáculo híbrido, onde juntou o toque do tambor e imagens projetadas num telão, que contribuíram para ser algo inovador cenicamente e inusitado.

Já no segundo momento, foi feita uma homenagem a Iemanjá, com uma oração, seguida por uma dança e finalizada com uma mensagem de união entre povos.

Direção Artística – Carmen Pretto

Intérpretes- Carmen Pretto, Giovana Cairão, Karol Masiero, Sofia Lilith e Thyago Cunha.

Toque do Tambor – Equipe Alabê Alexandre de Bará

Após todas as homenagens feitas, foi realizada uma linda sessão de umbanda com passes gratuitos a todos que estavam presentes. Atendemos a todos que queriam receber um axé.

A Onã é uma instituição religiosa de matriz africana, batuque de nação Jejê/Nagô. Cultuamos a Umbanda e a Quimbanda. Levam em sua essência o culto aos ancestrais e as forças da natureza, juntamente com a prática do trabalho espiritual das entidades. “Ao nos entregarmos ao nosso sagrado entendemos nosso propósito. Cultuar nosso sagrado é compreender que em nossos caminhos a fé é realidade.”

