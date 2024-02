Começa a Vindima em Gramado. Confira a programação das sete vinícolas participantes 

Começou na noite desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, a 3º edição da Vindima em Gramado. O evento celebra a colheita da safra da uva por sete vinícolas da cidade: Casa Seganfredo, Arte Líquida, Benvic, Masotti, Vinícola Stopassola, Famíglia Lazaretti e Cantina Zio Pietro.

A cerimônia de abertura teve a presença de autoridades e apresentação do Coro Vozes de Gramado. “Gramado é uma das principais cidades de turismo do Brasil, com mais 8 milhões de turistas ao ano estamos pujantes e crescemos principalmente pela garra dos nossos moradores, cerca de cem agroindústrias espalhadas pelo interior e todos vivendo muito bem do seu trabalho, cultura e produtos com conhecimento passado de geração em geração”, disse o prefeito Nestor Tissot.

“Parabéns a Gramado por ter evento como a Vindima que, junto com os demais, enaltecem e divulgam o Rio Grande do Sul para o Brasil como um todo” disse o secretário de Turismo em exercício do RS, Luiz Fernando Rodrigues Júnior.

“Criamos este evento para que nossos turistas e visitantes possam conhecer a potencialidade do vinho, do espumante e do suco de uva que é produzido aqui em Gramado pelas nossas vinícolas que crescem de forma exponencial a cada ano em qualidade e diversidade de cultivo“, destacou a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.

No Centro da cidade, a Praça das Etnias na Borges de Medeiros foi transformada na Vila do Vinho e, com entrada gratuita, abre diariamente oferecendo rótulos de vinhos, espumantes e sucos de uva produzidos na cidade. Além disso, o local recebe gastronomia típica com tábua de frios, massas, pizzas, risotos, hambúrguer e sobremesas. O local conta ainda com atrações culturais e shows musicais, workshops e a pisa da uva gratuita sempre aos sábados, às 19 horas.

Além da Vila do Vinho, que abre diariamente ao público das 11 às 22 horas, as vinícolas participantes oferecem experiências especiais e visitação nas suas sedes, espalhadas pelo interior da cidade.

Programação da Vindima em Gramado na Vila do Vinho (entrada gratuita)

09 de fevereiro, sexta-feira

19h30- Candy Bellotto

10 de fevereiro, sábado

17h – Workshop- B.O.N.S. Vinhos biodinâmicos, orgânicos, naturais e sustentáveis. O que são e quais suas características. (Vinícola Arte Líquida).

19h – Pisa gratuita da uva com Vinícola Benvic

19h30 – Matheus Tomazelli

11 de fevereiro, domingo

19h – Candy Bellotto

12 de fevereiro, segunda-feira

19h30 – Márcio Pinheiro



13 de fevereiro, terça-feira

19h – Coro Vozes de Gramado/Robson Leonardo



16 de fevereiro, sexta-feira

19h30 – Robson Leonardo

17 de fevereiro, sábado

17h – Workshop- História da Vinícola Stopassola e seus vinhos da uva goethe

19h – Pisa gratuita da Uva com Vinícola Casarão Zio Pietro

19h30 – Márcio Pinheiro



18 de fevereiro, domingo

19h- Candy Bellotto

23 de fevereiro, sexta-feira

19h – Nolasco



24 de fevereiro, sábado

17h – workshop- Tradição. Uma viagem pelas variedades de uvas, tipicamente nossas e diferença entre os sucos orgânicos e convencionais (Vinícolas Masotti e Benvic)

25 de fevereiro, domingo

19h- Coral Etnias

01 de março, sexta-feira

19h30 – Matheus Tomazelli

02 de março, sábado

17h – Workshop- A arte da espumatização, diferentes métodos de produção de espumantes e vinho montepulciano (Casa Seganfredo).

19h – Pisa gratuita da uva com vinícolas Cantina Zio Pietro

19h30 – Nolasco

03 de março, domingo

19h – Márcio Pinheiro

Confira as experiências ofertadas ao público durante o período da Vindima 2024

Vinícola Arte Líquida

Localizada na Linha Bonita, a vinícola Arte Líquida oferece aos visitantes degustações de rótulos com acompanhamento de produtos locais como pães caseiros, charcutarias e copas, queijos coloniais e serranos, pastinhas, azeites, manteigas oleaginosas e frutas secas. As degustações na propriedade incluem uma hora de bate papo com o vinhateiro Cris Ribeiro e apresentação do projeto e vinhos. Os valores variam de R$ 280,00 a 850,00 reais.

Informações e reservas pelo whats (54) 99167-4839, @arte.liquida no instagram e pelo site www.arteliquidavinhos.com.br

Vinícola Cantina Zio Pietro

A vinícola Cantina Zio Pietro, localizada na Linha Nova, oferece visitação ao vinhedo com degustação de cinco rótulos pelo valor de R$ 55,00 por pessoa. Também tem a opção da pisa da uva. As reservas podem ser feitas no whats (54) 99901-7729. Mais informações em @cantinaziopietro.

Pedro Cavichion – Cantina Zio Pietro

Vinícola Benvic

A Benvic, localizada na Linha Furna, oferece aos visitantes da Vindima uma experiência com degustação de vinhos e sucos orgânicos com duas opções:

Opção um: Degustação às Cegas, onde o visitante conhece a diferença entre os vinhos e sucos orgânicos e convencionais, visita guiada aos nossos parreirais e colheita de morangos certificados. Esta opção está disponível de segunda a sexta-feira, mediante agendamento com o valor de R$ 30,00 por pessoa.

A segunda opção é o Passeio Premium onde o visitante pode explorar os parreirais em um passeio guiado, colher morangos frescos certificados, provar uma tábua de frios harmonizados com um dos vinhos, um suco de uva orgânico ou convencional. O valor desta experiência é de R$ 60,00 por pessoa e acontece somente em fins de semana.

Reservas e mais informações pelo whatsApp (54)99953-9102, instagram @vinicolabenvic e e-mail: benvicsucosevinhos@gmail.com

Vinícola Masotti

Localizada no bairro Mato Queimado, a Vinícola Masotti oferece para o período três opções de visitação e experiências. A primeira opção é visita na loja e degustação de 12 rótulos, esta opção é gratuita com atendimentos de segunda à sexta das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Euclides Masotti – Vinícola Masotti

A segunda opção contempla visita no Giardino Del Vino Masotti. Inclui degustação de sucos, vinhos e espumantes e tem duração de 40 minutos com visita ao parreiral e produção. O valor é de R$ 75,00 incluso uma taça de vidro. Acontece de terças à sextas-feiras às 14 horas com agendamento prévio

A terceira opção tem duração de duas horas e contempla a degustação de 16 rótulos dentro da adega. Ocorre todas às segundas-feiras das 14 às 16 horas. Grupos com mais de quatro pessoas são aceitos em outros dias com reserva antecipada. O valor é de R$ 110,00 por pessoa e inclui uma taça de vidro mais uma garrafa de suco de um litro ou um vinho de mesa. Informações e reservas em www.vinicolamasotti.com.br telefone (54) 3286-2259

Vinícola Stopassola

Durante a Vindima, nos meses de fevereiro e março, a vinícola localizada na Estrada Municipal Campestre do Tigre, tem os seguintes horários de degustação e visitação:

Segunda, quarta, quinta e sexta: às 15h, 17h e 18h;

Sábado, domingo e no período do carnaval (de 09 a 14/02): às 10h, 15h, 17h

Paloma Stopassola – Vinícola Stopassola

São recebidas até seis pessoas por horário. No local, ocorre a degustação de quatro rótulos de vinhos e um suco. O valor por pessoa é de R$150,00. Menores de 18 anos são bem-vindos e com entrada gratuita.

Informações e agendamento por WhatsApp (54) 99979-5995. Site: www.vinicolastopassola.com.br instagram: @vinicola_stopassola

Casa Seganfredo

Localizada na Linha Belvedere, 600, na Estrada da Serra Grande, a vinícola Seganfredo oferece visitação guiada com acompanhamento de sommelier e apresentação do processo de fabricação de espumantes e vinhos autorais. A degustação de seis rótulos e a experiência tem duração de 80 minutos e é realizada às 9h, 11h, 13h e 15h. Com valores entre R$ 90 e 110 reais, a visitação ocorre diariamente mediante agendamento.

Rodrigo Cavichion Michel – Casa Seganfredo

Informações e agendamentos pelo whats (54) 99677-2255 e no instagram @casaseganfredo.

Vinícola Lazaretti

Não oferece visitação na vinícola. Os produtos da marca estão disponíveis na Vila do Vinho durante a Vindima.