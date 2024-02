Folha Social – Edição 607

Clique na imagem para ampliar

Foto 1 – Carolina Azevedo, renomada fotógrafa de casamentos com uma trajetória de 12 anos no Rio de Janeiro, desembarca na deslumbrante Serra Gaúcha para eternizar os momentos mais belos e emocionantes dos casamentos locais. Seu olhar sensível promete capturar a essência única dessas celebrações na região. ✨ ❤️

#CarolinaAzevedo #FotografiaDeCasamento #SerraGauchaLove

📸 @geandittmamfotografia

Foto 2 – Explorando o mundo da nutrição com a incrível Janaína Fischborn em seu consultório aconchegante em Gramado. 🌿💪

#Nutrição #VidaSaudável #Gramado #JanaínaFischborn

📸 @danibatfotografia

Foto 3 – Radiante aos 14 anos, Amanda Clasen Aires brilha, irradiando juventude e estilo! ✨👧

#AmandaClasenAires #Juventude #Estilo

📸 @nayhoffmannpacheco_

Foto 4 – Momentos inesquecíveis em família! O casal Tiago e Priscila curtindo as férias com a filha Luiza em Imbassaí, Bahia. 🌴☀️

#FériasEmFamília #Imbassai #AmorSemFronteiras

Foto 5 – Num cenário de pura magia e romance, Carol e André escrevem mais um capítulo de sua história na capital dos canyons e dos balões. Um pedido de noivado que ficará eternamente gravado nos seus corações. 💍🎈❤️

#AmorEmSC #PedidoDeNoivado #CarolEAndre