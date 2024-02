Gilberto Cezar é oficialmente pré-candidato a prefeito de Canela

A união entre os partidos políticos PSDB, PDT, União Brasil, Podemos e Cidadania, foi lançada oficialmente em evento realizado na noite de quinta-feira, no Hotel Sky Ville, em Canela, com a presença de mais de 350 pessoas, lideranças políticas de Canela e do Estado, como os deputados Lucas Redecker, Pompeu de Mattos, Dr. Tiago, Neri, o carteiro, Secretário de Estado da Justiça Fabrício Guazelli e o presidente estadual do PDT Romildo Bolzan.

Unidos no propósito de trabalhar pelo progresso e prosperidade de Canela, deixando de lado as diferenças ideológicas, com uma visão coletiva, para construir alicerces sólidos, cultivando valores, com convergência de ideias, abraçando a coletividade acima de tudo, com os olhos voltados para a comunidade canelense, é o grande propósito dessa união.

No evento foi lançado Gilberto Cezar (PSDB) como pré-candidato a prefeito para o próximo pleito eleitoral e Gilberto Tegner, Tolão, (PDT) como possível pré-candidato a vice-prefeito.

Tolão, falou a respeito da importância de todos trabalharem pelo bem comum da comunidade canelense e da imensa satisfação em ver a participação de tantos cidadãos engajados com o destino de Canela. Disse ainda: “Temos certeza que esta aliança se converterá não apenas em palavras, mas em ações concretas que transformem positivamente a realidade de nossa querida cidade. Unidos, somos capazes de alcançar grandes feitos e construir um legado de progresso e bem-estar para as próximas gerações.

Foi bastante enfatizado no encontro que esta ação entre os cinco partidos políticos envolvidos é em prol do progresso e aprimoramento da cidade, direcionando os esforços para áreas de extrema importância, como desenvolvimento econômico, educação, saúde, turismo e mobilidade urbana, trabalhando por uma Canela mais próspera e na autoestima do povo canelense. E ainda foi bastante enfatizado que o grupo está aberto para todas as lideranças e partidos políticos que desejarem se juntar a este projeto que busca mudanças para a cidade.

Gilberto Cezar, aplaudido de pé pelo público, falou a respeito da importância de resgatar a autoestima da comunidade, com um trabalho sério e técnico, e afirmou: “a realidade do cidadão não é a realidade que a prefeitura divulga na mídia. As preocupações, as necessidades e dificuldades sem solução não aparecem. Este grupo político que hoje apresentamos não está aqui para falar sobre simplesmente ganhar a próxima eleição, mas sobre criar um horizonte de oportunidades para Canela. Trabalhar com a verdade, com simplicidade, com coragem e com toda humildade para estarmos juntos e unidos para servir Canela, e melhorar a nossa cidade para todos.”