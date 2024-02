Gramadense conhece seus adversários no Gaúchão Sub-17 A1

Na tarde da última quinta-feira, 8 de fevereiro, foi realizado o Conselho Técnico do Gauchão Sub-17 A1, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, em Porto Alegre. A competição está programada para iniciar no dia 23 de março seguindo até o dia 15 de junho.

O campeonato contará com 16 equipes, divididas em dois grupos. O Centro Esportivo Gramadense integrará o grupo 1 da competição e terá como adversários o Grêmio, Caxias, Apafut, Inter de Santa Maria, Novo Hamburgo, Sulbrasil e Progresso. O grupo 2 terá Internacional, Juventude, Lajeado, São Luiz, Passo Fundo, Panambi, Aimoré e Cruzeiro.

Os clubes jogarão entre si dentro dos grupos em turno único, com os quatro melhores de cada chave avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para o Gauchão Sub-17 A2. As quartas de final, semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta.

O treinador da equipe sub-17 do CEG, Vinícius Nascimento, falou sobre a expectativa para a competição. “O Gauchão é nosso primeiro desafio, temos um grupo difícil pela frente e temos que estar preparados para esses desafios que iremos enfrentar, nossa preparação será intensa”, comentou. “Nosso grupo de jogadores tem uma base muito boa, com alguns jogadores remanescentes de 2023, mesclando essa experiência competitiva com jogadores que subiram do sub-15”, concluiu.

A equipe se reapresentou na última quarta-feira (6) e já iniciou a preparação para a temporada.

Foto: Leonardo Fister/FGF