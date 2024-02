Polícia Militar Ambiental de Canela realiza apreensão de pássaros nativos em cativeiro

No transcorrer do dia de hoje, os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela realizaram uma operação que resultou na apreensão de pássaros nativos mantidos em cativeiro irregular. A ação visa coibir a prática ilegal de manter aves silvestres em condições inadequadas, sem a devida autorização.

Durante a fiscalização, a equipe policial identificou uma residência com gaiolas na área externa contendo pássaros nativos. Após uma verificação mais detalhada, constatou-se que a responsável pelos pássaros não possuía a autorização necessária para a criação amadora de aves passeriformes nativas.

As aves apreendidas foram identificadas como pertencentes às espécies Trinca-Ferro (Saltator similis), Coleiro (Sporophila Caerulescens), e Canário-da-Terra (Sicalis flaveola), todas sem as devidas anilhas. Um biólogo, durante a avaliação, constatou características que indicavam comportamento selvagem e sinais de captura recente. Diante disso, a decisão foi tomada de soltar os pássaros em seu habitat natural, onde poderão integrar-se a outros indivíduos da mesma espécie.

A responsável pelos pássaros foi conduzida a assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial, comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimada. Este termo é um documento legal que registra a infração cometida e formaliza o compromisso da pessoa em responder perante as autoridades competentes.