Rua Coberta de Canela cria promoções para atrair na baixa temporada

A baixa temporada é uma ótima oportunidade para turistas visitarem a Região das Hortênsias, quando os preços ficam mais em conta. Mas a Estação Campos de Canella, complexo que reúne 38 operações, foi mais além e está lançando duas opções com descontos expressivos para o consumidor.

Na Super Quarta da Estação, as operações (gastronomia ou lojas) oferecem pratos e produtos com descontos entre 20% e 50%. Vale lembrar que a Estação possui 21 operações de gastronomia, 14 lojas comerciais e mais três operações de entretenimento.

Outra novidade é o Curta Mais por Menos, que vai oferecer diariamente, combos com descontos especiais.

Acompanhe as promoções de cada operação no Instagram @estacaocamposdecanella

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, no Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.