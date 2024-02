Stories – Edição 607

Clique na imagem para ampliar

Foto 1 – A equipe do Wish Serrano está preparada para receber turistas e moradores que desejam participar da Feijoada dos Desejos, que acontecerá no sábado dia 10 de fevereiro.

O evento promete ser um encontro de sabores, alegria e música, combinando a autêntica feijoada com samba carioca.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos online. Para mais informações e reservas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (54) 3295-8000. Os convites já podem ser adquiridos no site sympla.com.br.

Na foto: Adelina Garcia (Chef de Confeitaria), Edilene Nascimento (Chef de Cozinha), Olavo Martins (Chef de Cozinha), Wallace Carvalho (Chef de Cozinha), Tânia Godoi (Chef Executiva).

Foto 2 – Carnaval no Olivas

A programação especial tem como destaque o ‘Tributo a Tim Maia’ com Tonho Crocco no domingo (11), além dos shows de ‘Passou das 6 é Noite’ no sábado (10), Carioca’s Samba Club na segunda (12) e Helder e Grupo Brilho do Samba na terá (13). As apresentações acontecem às 16h. Após, a festa fica por conta do Roger Sax Olivas e DJ’s convidados.

Mais informações no @olivasdrgramado.

Foto 3 – A debutante Judith e sua família vieram de Belém para criar lindas lembranças na Serra Gaúcha e registraram o momento pelas lentes da Kätlin Fotografias.

Foto 4 – Dio Santos, embaixador da Sociedade discreta, campanha de descontos e benefícios criada pela Hector studios para os povoados vizinhos, trouxe seus amigos para conhecer a Ferrovia secreta- hamburgueria do dragão azul Hector.