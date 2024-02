Brigada Militar resgata menino desaparecido em Operação de grande escala, em Canela

No sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, por volta das 16 horas, a Brigada Militar foi alertada através do número de emergência 190 sobre o desaparecimento de um menino de 10 anos na região de Canela. Segundo relatos do pai da criança, durante uma discussão enquanto viajavam pela estrada de acesso ao morro do “dedão”, o menino saiu do carro e adentrou a mata.

Respondendo prontamente ao chamado, cerca de 20 policiais e 7 viaturas foram mobilizados para iniciar as buscas. Além disso, o helicóptero da Brigada Militar, vindo do litoral, foi acionado com pilotos e tripulação para reforçar a operação de busca e resgate.

Graças ao trabalho conjunto de busca e inteligência, em menos de 2 horas, a criança foi encontrada são e salvo. Autoridades competentes foram contatadas para acompanhar a situação.

A Brigada Militar enfatizou seu compromisso em empregar todos os recursos necessários em operações como essa, especialmente dadas as características da região serrana, com extensas áreas de mata nativa.

Foi revelado posteriormente que o menino pediu ajuda a um senhor que passava para que lhe encaminhasse para a casa da avó.