Motociclista tem fratura no fêmur, em acidente na RS 235, na altura do Salto

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na entrada do Salto, na RS 235, deixou um homem de 55 anos ferido nesta manhã. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzida para o Hospital de Caridade de Canela para avaliação médica.

Segundo informações preliminares, o motociclista sofreu uma fratura na região femoral, considerada grave. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU de Canela, com o apoio das equipes de Bombeiros de Canela e São Francisco de Paula.

O condutor do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos. As circunstâncias exatas da colisão não foram detalhadas até o momento.

A ocorrência foi registrada por volta das 10:20, na localidade próxima ao município de São Francisco de Paula.