Canela terá capacitações gratuitas para área do Turismo

Serão ofertados os cursos de Auxiliar de Cozinha, Camareira, Garçom, Monitor de Turismo e de Recepção.

Canela foi contemplada pelo Programa RS Qualificação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, que visa a realização de qualificação e capacitação profissional, ampliando o emprego formal nas cidades. O programa disponibilizou o recurso de R$80.000,00 destinados para cursos profissionalizantes voltados para o Setor Turístico.



Levando em consideração as demandas trabalhistas da região, serão ofertados os cursos de Auxiliar de Cozinha, Camareira, Garçom, Monitor de Turismo e de Recepção. As capacitações serão ministradas pelo SENAC e SENAI, as aulas acontecerão no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA.

As qualificações de Camareira e Garçom contarão com 2 turmas, e as demais com 1 turma cada. Os alunos devidamente inscritos e com vagas garantidas deverão assinar um termo de compromisso, no primeiro dia de aula, se comprometendo em realizar o curso até o final.



As inscrições serão abertas conforme ordem de realização de cada curso que poderá acontecer ao longo de todo ano de 2024. Interessados poderão realizar as inscrições pelo link http://bit.ly/inscriçõescursoscidica ou pelas redes sociais do CIDICA (@cidicacanela).

Dúvidas ou mais informações, entrar em contato através do WhatsApp (54)3282-5167