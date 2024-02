Estágio remunerado na Prefeitura de Canela para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior

Inscrições estão abertas, confira remuneração e formas de inscrição

Estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior têm entre os dias 15 e 27 de fevereiro para se inscrever no processo seletivo de preenchimento de vagas de estágio remunerado para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Canela. O edital traz todos os detalhes da seleção que tem inscrições gratuitas, com realização de prova online no dia 03 de março. As inscrições deverão ser feitas pela Internet através do site do CIEE (www.cieers.org.br) ou u junto aos Posto de Atendimento do CIEE, em Gramado/RS (Av. das Hortênsias, 2040, sala 06 A, Centro de Gramado). O candidato deverá ter idade mínima de 16 anos no ato da inscrição.

O Processo Seletivo prevê o preenchimento de vagas de estágio profissional e formação de cadastro reserva para a Prefeitura. De acordo com o convênio fixado com o Município, o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/RS) acompanhará o processo seletivo direcionado para estudantes regularmente matriculados e com frequência regular em instituições de educação de níveis médio, técnico e superior. A habilitação no processo seletivo não dá ao candidato o ingresso imediato ao Programa de Estágio de Estudantes, e sim a expectativa de estagiar na Prefeitura Municipal de Canela segundo o número de vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração Municipal e respeitada a ordem de classificação final.

A prova objetiva on-line ocorrerá dia 03 de março, às 15h. Para realizar a prova, o candidato deverá acessar o portal do CIEE RS www.cieers.org.br/provaonline, com sua senha individual, e localizar a prova on-line no link Processos Seletivos – Prefeitura Municipal de Canela na área logada, e deverá ler com atenção as orientações da prova e responder as questões.

VAGAS

De acordo com o edital, as oportunidades são para o nível médio: Ensino Médio e Normal, Magistério

Para o técnico: Administração, Enfermagem e Agrícola ou Rural

E para o nível superior: Administração, Artes, Agronomia/ Engenharia Agronómica, Arquitetura, Biologia – Bacharel/ Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências da Natureza, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas/ Economia, Gestão Financeira, Design, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, Artes Visuais – Licenciatura, Ciências Biológicas – Licenciatura, Educação Física – Bacharel e Licenciatura, Gestão Ambiental. Gestão Pública, Geografia – Licenciatura, História – Licenciatura, Hotelaria, Gestão de Eventos, Produção Cultural Jornalismo, Letras – Habilitação em Língua portuguesa, Letras – Habilitação em Língua Estrangeira (Inglês), Matemática – Licenciatura, Medicina Veterinária, Marketing, Nutrição, Odontologia, Pedagogia/Normal, Processos Gerenciais, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Serviço Social, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia da Informação/Engenharia da Computação, Turismo, Tecnologia em Turismo e Tecnologia em Produção Cultural.

REMUNERAÇÃO

A bolsa-auxílio oferecida será de: Curso Superior – 20 horas semanais, R$ 877,93; 25 horas semanais, R$ 1.097,41; 30 horas semanais, R$ 1.316,89. Para o curso de Educação Profissional (Técnico) e Ensino Médio 20 horas semanais, R$ 467,55; 25 horas semanais, R$584,43 e 30 horas semanais, R$ 701,32. Ao estagiário fica garantida a concessão de auxílio-transporte no valor de R$ 79,81 mensais, conforme frequência e assiduidade dos mesmos ao estágio.

Mais informações: (54) 3282-5143.

O edital completo pode ser acessado no link:

https://canela.rs.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/edital-canela-02.2024.pdf

