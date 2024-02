Roda gigante em Canela ganha primeiras cabines

As primeiras cabines na estrutura da Roda Canela, roda-gigante que fará parte do novo complexo em construção no Parque Mundo a Vapor em Canela (RS), foram instaladas. Com previsão de inauguração ainda no primeiro trimestre deste ano, trata-se da primeira roda-gigante temática do mundo, criada em parceria com a Interparques Holding.

O atrativo, com 52 metros de altura, terá 30 cabines suspensas por suportes metálicos, fixados no aro da roda-gigante. Cada cabine pesa 800 quilos. “É necessário o auxílio de um caminhão munk para içamento e posicionamento das cabines. Os montadores realizam a fixação através de parafusos, e após realizam o torqueamento dos mesmos, conforme as normas de segurança NBR 15.926 e NR 35, e por fim colocam a trava de segurança”, detalha Lenise Urbani, CEO do Mundo a Vapor. Segundo a gestora, em média serão montadas de 5 a 6 cabines por dia, com previsão de término da montagem das cabines até 10/02.

A projeção de investimento é de R$ 60 milhões para a expansão do Mundo a Vapor, sendo a primeira etapa a implantação da roda-gigante. A obra da Roda Canela emprega diretamente 40 pessoas, e indiretamente mais de 50. Essa será a primeira roda-gigante do gênero no Estado, em uma localidade privilegiada na Av. Don Luiz Guanella, na Serra Gaúcha, elevando ainda mais a atratividade turística e desenvolvimento da região.

Mundo a Vapor

Inaugurado em 1991, o Mundo a Vapor proporciona aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. O parque foi fundado pelos Irmãos Urbani, que herdaram do pai a paixão por máquinas a vapor. No local é feito uma volta ao mundo, contada através das invenções dos fundadores, que são únicas. Além disso, há cenários instagramáveis, diversão garantida com o passeio de trem, foto antiga, espaço kids, café e outras atrações. A famosa fachada do parque, que será revitalizada, representa um acidente real que ocorreu no dia 22 de outubro de 1895, em Paris, quando uma locomotiva atravessou o saguão da estação ferroviária de Montparnasse, transpôs a sacada e despencou de uma altura de dez metros. Hoje a fachada é uma das imagens mais conhecidas pelos turistas na Serra Gaúcha, e será mantida nesta revitalização.

Interparques Holding

A Interparques é uma empresa consolidada no mercado e especializada em Rodas Gigantes, Parque Temáticos e atrações de entretenimento. A empresa é pioneira na implantação e operação de rodas gigantes no Brasil, consolidando-se com cases de grande sucesso como a FG Big Wheel, em Balneário Camboriú (SC) e a Roda Rico em São Paulo (SP).