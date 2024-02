Trecho da BR-116 em Nova Petrópolis deve ser liberado na tarde desta quarta-feira

Nova Petrópolis, RS – Após um bloqueio que durou desde às 18h de ontem (13), o trecho da BR-116 em Nova Petrópolis está programado para ser liberado na tarde de hoje (14). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a expectativa é que o trecho, entre os quilômetros 176 e 181 da rodovia, já esteja com fluxo de veículos acontecendo.

Inicialmente, a previsão era de que a liberação acontecesse às 18h, conforme comunicado prévio da PRF. No entanto, devido ao grande volume de chuvas que atingiu a região nas últimas horas, ocorreu uma erosão no solo em um ponto crítico do trecho, que já estava em obras.

Em virtude dessa situação, os técnicos responsáveis pela rodovia afirmam que a liberação só será realizada após a resolução completa do problema, visando garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela região.