Círculo Saúde implementa plataforma inovadora em plano de saúde empresarial

Tecnologia foi desenvolvida por startup gaúcha para a utilização no Círculo 360

Com a implantação do Círculo 360, nova modalidade de plano de saúde empresarial, o Círculo Saúde passa a utilizar a plataforma KnowU360, desenvolvida pela startup gaúcha KnowU Tecnologia, para gerar um mapa de saúde inteligente dos beneficiários. Única no Brasil, a ferramenta é considerada inovadora, uma vez que não apenas propicia o conhecimento dos pacientes do Círculo 360, mas também permite o protagonismo do gestor frente às ações pertinentes à uma determinada população. Dessa forma, gera painéis de indicadores de saúde que alimentam linhas de cuidados preventivos que visam a promoção do verdadeiro acolhimento e redução de potenciais sinistros indesejados pelas partes envolvidas.

Criada inicialmente para o Círculo Saúde, essa tecnologia contou com um período de concepção de 60 dias e mais 90 dias de desenvolvimento para lançamento ao mercado. Entre seus diferenciais, está a possibilidade de ser totalmente flexível e customizável ao que o Círculo necessita para conhecer integralmente seus beneficiários e, assim, estarem ainda mais próximos deles. Na plataforma, será possível encontrar benefícios como gestão de dados futuros de saúde, experiência, velocidade e o Score Saúde, que gera o grau de risco aos públicos envolvidos. Dessa forma, ações de promoção de saúde e bem-estar podem ser desenvolvidas baseadas em dados reais e tangíveis. O Score de Saúde é formado pelos pilares saúde física, saúde mental e hábitos e bem-estar, priorizando ações por grau de risco e possibilitando comparação com benchmarks, sempre respeitando as políticas de proteção e sigilo de dados pessoais (Lei LGPD).

De acordo com Felipe Busin, co-fundador da KnowU Tecnologia, o objetivo da KnowU360 é possibilitar através da gestão de dados o acolhimento e tratamento preventivo das populações atendidas, gerando assim maior amplitude à promoção à saúde e cuidados preventivos que, por consequência, reduzem custos com sinistros indesejados a ambas as partes: beneficiário e prestador de serviço. “Conseguimos, por meio da plataforma, identificar potenciais riscos à saúde das pessoas e, consequentemente, reduzir custos futuros da operação. A geração de valor está centrada na antecipação de fatos críticos à saúde, onde o usuário poderá ser convidado a ser cuidado antes mesmo de um diagnóstico. Ou seja, verdadeiramente faremos com que o cliente tenha em mãos, literalmente, um plano de saúde”, observa Busin.

Segundo Leno Almeida, diretor de Mercado do Círculo Saúde, o uso da tecnologia é a principal aliada à humanização e o conhecimento aprofundado de cada beneficiário no futuro próximo. Ainda, o Círculo Saúde é o primeiro plano de saúde do país com essa visão de mapeamento dos beneficiários, tendo como base em dados estatísticos. “Essa é uma ferramenta de conexão entre atendimento e paciente, integrando diferentes aspectos da gestão de saúde, o que torna o cuidado com o paciente o mais eficaz e completo possível. É uma gestão daquilo que o paciente realmente precisa, oferecendo linhas de cuidados eficientes e personalizadas”, afirma o diretor. O principal propósito do Círculo 360 é oferecer atendimento integral, por meio de ações efetivas que demonstram comprometimento com o desfecho clínico, a satisfação do paciente, a assertividade e a resolutividade.