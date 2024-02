Executivo de Canela propõe destinação de recursos da venda do Centro de Feiras

O Prefeito Constantino Orsolin liderou uma reunião nesta tarde (14.2), reunindo secretários e adjuntos, assessores e vereadores da base governista, para discutir a destinação dos recursos provenientes da venda do imóvel conhecido como Centro de Feiras (PL 43). Caso a Câmara Municipal de Vereadores aprove a alienação do referido imóvel, os investimentos serão direcionados para áreas prioritárias do município.

Durante o encontro, foram sugeridos os seguintes destinos para os recursos:

Ginásio Municipal de Esportes (Celulose): Construção de um local apropriado para as competições esportivas para beneficiar a comunidade local. Escola Especial Rodolfo Schlieper (SESI): Investimentos para promover um ambiente mais adequado e inclusivo para os alunos com necessidades especiais. Novo posto de Saúde do Bairro Leodoro de Azevedo: Construção de uma unidade de saúde para atender melhor às demandas da população da região. Centro Dia (Casa do Idoso): Construção de estruturas e serviços oferecidos para os idosos, visando proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional. Cultura: Convocação do setor cultural para discussão sobre investimentos destinados a projetos e atividades culturais que beneficiem a comunidade.

Dos vinte e sete presentes na reunião, vinte e dois votaram a favor da venda do Centro de Feiras, enquanto cinco foram contra.

O encaminhamento da ata aos vereadores é parte do processo democrático e transparente adotado pela administração municipal para garantir a correta aplicação dos recursos públicos em benefício da população canelense.