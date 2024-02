Feirinha do Lago em Canela: Sustentabilidade e diversão para toda a família

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, promove neste sábado (17), entre às 9h e às 13h a 2° edição da Feirinha do Lago de 2024. Na ocasião será possível realizar descarte de lixo eletrônico, adoção de animais, compras na feira orgânica e muito mais. Os estandes ficarão localizados próximo ao letreiro “Eu amo Canela”, no parque do Lago.

O evento é uma ótima oportunidade para realizar um momento de lazer em família e/ou com amigos e ainda contribuir para uma causa. Em caso de chuva o evento ocorrerá no próximo final de semana.

SERVIÇO:

Evento: Feirinha do Lago

Quando: 17/02

Horário: 9h às 13h

Onde: Parque do Lago

AÇÕES: