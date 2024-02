Pré-assembleias do Sicoob MaxiCrédito iniciam na próxima semana

Em Canela, encontro acontece no dia 06 de março e, em Gramado, no dia 13

O Sicoob MaxiCrédito realiza, de 20 de fevereiro a 14 de março, a edição de 2024 das tradicionais Pré-Assembleias. Os encontros têm como objetivo levar aos cooperados e comunidades informações sobre os resultados alcançados no ano que passou e também demonstrar os impactos positivos que a cooperativa promoveu nas comunidades onde está presente.

Neste ano, serão 84 eventos presenciais marcados pela transparência e proximidade com os associados. “É a oportunidade de reunirmos as comunidades para reforçar como essa parceria promove prosperidade e leva oportunidades para todos. Também é um valioso momento de contato para ouvirmos as demandas e sugestões dos cooperados, que são tão importantes para fortalecermos cada vez mais a Cooperativa”, ressalta o presidente do Conselho de Administração do Sicoob MaxiCrédito, Ivair Chiella.

Além dos números, durante as Pré-Assembleias são apresentados os projetos sociais realizados ao longo dos últimos 12 meses, a exemplo de ações de educação financeira, preservação ambiental e também a apresentação das entregas da primeira edição do Fundo de Desenvolvimento Social, que em 2023 destinou R$ 2,5 milhões para entidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“É a materialização da força da parceria que existe entre cooperativa e seus cooperados. Porque tudo o que fizemos só é possível devido à confiança da comunidade, que faz seus movimentos financeiros com a gente e acredita no cooperativismo. Com essas iniciativas, queremos ser sementes do exemplo para que cada vez mais instituições desenvolvam essas ações em benefício local”, destaca o vice-presidente do Conselho de Administração, Ari José Roman.

Datas das Pré-Assembleias

Em Canela, o encontro acontece no dia 06 de março, às 19h, no Hotel Sky. Em Gramado, a Assembleia é no dia 13 de março no Sky Palace.

A coordenadora do setor de Organização do Quadro Social, Jucelita Almeida Neves, orienta os associados a procurarem as agências para saber o dia e local da Pré-Assembleia na sua cidade ou consultarem o site: preassembleias.maxicredito.coop.br, Lá estão todas as informações com datas, horários e locais dos eventos.