Vereadores derrubam veto da Prefeitura e garantem 100% de auxílio no transporte de estudantes técnicos e universitários

Porém, barbeiragem administrativa quase coloca tudo a perder

Tem uma piada do Paulinho Mixaria que explica bem o que aconteceu ontem (14), na Câmara de Vereadores, quando os nobres edis canelenses tiveram que votar para derrubar o veto da Prefeitura quanto a uma emenda do projeto de Lei dos 100% de auxílio para transporte dos estudantes técnicos e universitários que estudam foram de Canela.

Diz o Mixaria que ele ama a mulher dele, ela é a pessoa que ajuda a resolver todos os problemas que ele não tinha antes de conhecer ela.

Para resumir, o caso é que Constantino apresentou um projeto pedindo autorização para a Câmara para conceder subsídio, de até 100%, aos estudantes de nível técnico e superior, residentes em Canela, regularmente matriculados em instituições de ensino fora dos limites do Município. Após reunião com a secretária de educação, ficou ajustado que o valor não seria de até 100%, mas sim de 100%.

A Câmara Municipal aprovou emenda na qual retirou a preposição até para que ficasses somente de 100%. Com a aprovação da emenda, deixaria mais claro que o valor seria de 100% e não de até 100%, o que dá uma diferença grande de interpretação.

A emenda foi aprovada pela unanimidade dos vereadores. Todavia, o Poder Executivo apresentou veto ao texto da emenda, ou seja, vetaram o art. 1° da Lei.

Porém, por desatenção da Prefeitura, se o veto fosse mantido, o art. 1° da lei ficará com a redação de vetado. Ou seja, não retorna a redação anterior, pois esta não foi submetida ao crivo do plenário, e os estudantes ficariam com zero repasse.

Mais uma barbeiragem administrativa de quem deveria ter conhecimento legal/jurídico/técnico.

O veto foi derrubado por unanimidade na sessão de ontem, então, Jeff Oliveira, o presidente, não votou, mas caso tivesse que votar, ele teria que ser contra o veto que ele assinou quando prefeito em exercício.

É só mais uma pataquada desta suruba político-partidária que vivemos em Canela. No fim deu tudo certo, mas foi um roteiro de filme de comédia com um assunto que era uma promessa de campanha da atual administração.