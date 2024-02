Brigada Militar de Canela detém homem por ameaçar incendiar a casa dos pais

Com extensa ficha criminal, ele havia recebido liberdade provisória horas antes do fato

Na madrugada de quinta-feira (15/02), por volta das 3 horas, a Brigada Militar de Canela recebeu um chamado urgente na rua Laura Montenegro, no bairro Eugênio Ferreira. Um homem, recém-liberado do presídio, estava visivelmente alterado, gritando e parecendo sob efeito de substâncias entorpecentes.

De acordo com relatos, ele ameaçava colocar fogo na casa e atentar contra a vida de seus próprios pais, que estavam presentes no interior da residência.

As autoridades prontamente intervieram, abordando o indivíduo de 22 anos, com extenso histórico criminal incluindo furtos, posse e tráfico de drogas, homicídio doloso, incêndio doloso, disparo de arma de fogo, roubos e ameaças. Ficou constatado que ele havia sido libertado do presídio no final da tarde do dia anterior, em liberdade provisória. Esta não era a primeira vez que ele ameaçava seus pais, sendo que em setembro de 2023, ele invadiu o lar familiar, quebrando diversos objetos e os ameaçando com uma faca.

O autor foi detido em flagrante e novamente encaminhado ao presídio de Canela.