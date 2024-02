Brigada Militar de Gramado intensifica ações e realiza diversas prisões em dois dias

A Brigada Militar de Gramado teve dois dias de intensas atividades, resultando em várias prisões por diferentes delitos na cidade. No dia 14 de fevereiro, durante o patrulhamento na Rua Porto Alegre, Bairro Moura, os policiais abordaram um suspeito conhecido por atividades de tráfico de drogas na região. Após uma busca, foram encontradas cinco porções de maconha com o indivíduo, além de dinheiro oriundo das vendas. O homem, de 44 anos, foi detido em flagrante por tráfico de drogas, entre outros delitos anteriores.

Na mesma data, por volta das 18h30, uma abordagem na Rua Padre Carmene, na Vila Suíça, levou à prisão de um indivíduo de 43 anos. Apesar de não terem sido encontrados materiais ilícitos, os policiais constataram que havia um mandado de prisão expedido pela vara Criminal de Cruz Alta contra o abordado, que tinha antecedentes por tráfico de drogas e outros crimes.

No dia 16 de fevereiro, em uma ação durante a madrugada na Avenida das Hortênsias, no bairro Carniel, a Brigada Militar deteve um indivíduo que estava em prisão domiciliar, violando as regras ao ser encontrado em frente a uma loja de conveniência. O homem, de 30 anos, tinha um extenso histórico criminal, incluindo incêndio doloso, furtos, roubos e tráfico de drogas.

Além dessas prisões, destaca-se ainda a detenção de um motorista embriagado na noite do dia 14 de fevereiro, na Rua Angelo Bisol, área central da cidade. O condutor, de 62 anos, foi preso em flagrante após teste de etilômetro registrar um alto teor alcoólico em sua corrente sanguínea, além de não possuir habilitação para dirigir.

Essas ações demonstram o comprometimento da Brigada Militar de Gramado com a segurança pública, atuando de forma incansável para combater a criminalidade e garantir a tranquilidade dos cidadãos da região.