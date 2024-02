Disputas equilibradas marcaram a 5ª rodada da terceira divisão de futsal de Gramado

Veja quais serão os jogos desta sexta (16)

A cidade de Gramado está sendo palco da terceira divisão do Campeonato Municipal de Futsal, que teve início na última quarta-feira (07). Com a participação de 50 equipes distribuídas em 10 grupos, o Ginásio Perinão recebe jogos todas as noites, durante a semana, para cumprir o extenso calendário da competição.

Na noite desta quinta (15), três empates marcaram a rodada. Atlético Daqui ficou no 1 x 1 com o Santa Cecília, Olivas Futsal e Inimigos da Bola empataram em 4 x 4, mesmo placar para o confronto de Casa x Mouradores.

Casa empatou em 4 x 4 com Mouradores

A única vitória da noite 10 x 1 aplicado pelo Atlanta na jovem equipe Tropa do 7, decretando o maior placar, até aqui, no campeonato. Os jogos foram válidos pela quinta rodada, com equipes dos grupos I e J.

Na noite desta sexta (16), se enfrentam, pela 6ª rodada, Enxuta x Galáticos, Ressaca x S/Dois, Galera de Terça x Meia Boca e De Melo x Os Reis da Bola.