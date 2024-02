Jerônimo Terra Rolim denuncia dois casos de maus tratos aos animais ocorridos no canil CEMPRA

O vereador Jerônimo Terra Rolim divulgou à imprensa que esteve na manhã desta sexta-feira, dia 16, em reunião com o delegado de Canela, Vladimir Medeiros, encaminhando duas denúncias criminais sobre casos de maus tratos envolvendo o CEMPRA.

Segundo a divulgação enviada por Rolim, o primeiro caso diz respeito a uma cachorra que foi atropelada com fratura e não recebeu socorro, até ser recolhida pelo CEMPRA na sexta-feira dia 9, mas ficaria sem tratamento e atendimento até pelo menos a quarta-feira de cinzas.

Em parceria com a ONG Mãos Dadas Patas Salvas, que se propôs a custear o tratamento da fratura do atropelamento e a castração e, através de uma conjunção de esforços envolvendo o comandante da Patram, Ten. Ritter, o Comandante da BM, Ubirajara Dill e Ten. Dalsin, além do Sgto. Roger dos Bombeiros e o Secretário de Meio-ambiente, Leandro Heidtmann, o vereador Jerônimo Rolim conseguiu retirar a cachorra para encaminhar para a ONG para o tratamento, mediante a assinatura de um termo de adoção.

“Canela não possui convênio com clínicas veterinárias para receber animais atropelados e não possui Hospital veterinário ou sala de cirurgia no canil CEMPRA, ficando os animais agonizando nas baias enquanto nada é feito”, informa o vereador. Rolim denunciou este caso como negligência.

O segundo caso se refere a um cachorro que foi recolhido pela fiscalização e deixado no canil CEMPRA, porém, sua tutora legal, eis que era um cão comunitário registrado na prefeitura, com vacinação e exames, entrou na Justiça para reaver o cão e foi aceito pela Juíza (leia nota do editor ao final da matéria).

No entanto, quando foi buscar o animal, a tutora não pode pegar de volta porque o animal escapou de dentro do canil.

A tutora também registrou boletim de ocorrência.

Segundo o vereador, a Prefeitura abriu processo administrativo reconhecendo que deixou escapar o cachorro e alega estar realizando buscas.

Rolim destaca que a delegacia possui o selo de certificação conhecido como Delegacia Amiga dos Animais, e que todos os crimes e maus tratos devem ser denunciados para poder mudar a realidade da cidade.

Nota do editor

O cão que fugiu do Cempra trata-se de animal recolhido por atacar pedestres próximo a uma escola de Canela, conforme matéria divulgada pela Folha na última semana (leia aqui), sendo liberado pela Justiça mediante adoção e manutenção em pátio fechado.