Operação Innocentia: preso por armazenar pornografia infantil em Nova Petrópolis

Pornografia infantil, calcinhas de menores etiquetadas com nomes específicos, conta no Roblox e login em outros jogos infantis. Isso é o que agentes encontraram durante um cumprimento de busca e apreensão que levou um homem, de 51 anos, a ser preso em flagrante.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, na manhã desta sexta-feira (16), prendeu em flagrante um homem de 51 anos por armazenar centenas de imagens e vídeos contendo pornografia infantil. A ação ocorreu com o apoio do Instituto Geral de Perícias e da Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis.

A investigação, que durou aproximadamente quatro meses, identificou uma conexão de internet, no centro de Nova Petrópolis, a qual era utilizada para download dos arquivos de pedofilia. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o qual foi acompanhado pelos agentes da DP/Nova Petrópolis e por peritos criminais do IGP, foram apreendidos computadores, HDs, um telefone celular e diversos dispositivos informáticos.

Com o indivíduo, ainda foram encontradas diversas calcinhas, armazenadas individualmente em sacos plásticos com nomes femininos, fato que será futuramente investigado com relação a possível prática de outros crimes sexuais.

A Operação Innocentia é uma operação permanente voltada ao combate de pedofilia e exploração sexual infantil e é realizada pela DPCA/Canoas desde o ano de 2019.

Fotos: Divulgação