Recadastramento de Servidores Inativos e Pensionistas da Prefeitura de Canela

Convocados devem se apresentar no DGP a partir de segunda-feira

Inicia nesta segunda-feira (19) a prova de vida dos aposentados e pensionistas que recebem complementação de benefício dos cofres públicos municipais, os mesmos devem se apresentar presencialmente no Departamento de Gestão de Pessoas – DGP da Secretaria Municipal de Gestão Pública, na Rua Dona Carlinda, n° 455, Centro, das 8h às 11h e das 13h às 16h30min, nos dias úteis, exceto nas tardes de terças e sextas-feiras. A data final para se apresentar é 21 de março.

Documentos necessários:

I – documento de identidade: Registro Geral – RG, ou Carteira de Motorista (CNH) ou Carteira de Identidade Profissional ou Passaporte válido expedido pela Polícia Federal;

II – Cadastro da Pessoa Física – CPF;

III – comprovante de residência (conta de luz, água, telefone), emitido nos últimos três meses, ou declaração de endereço mediante firma reconhecida;

IV – Certidão de Nascimento atualizada, para os que recebem complementação de pensão, se solteiros maiores de 16 anos;

V – Certidão de Casamento atualizada, para os que recebem complementação de pensão, se casados e maiores de 16 anos;

VI – último Extrato de pagamento de benefícios da aposentadoria ou pensão previdenciária, pago pelo INSS.

O documento de identidade deve encontrar-se em bom estado de conservação (perfeitamente legível), permitir que o beneficiário possa ser identificado pela fotografia e ter sido expedido a menos de 10 (dez) anos.

O não comparecimento poderá resultar na suspensão do pagamento do benefício. O aposentado e o pensionista a ser recadastrado que se encontrar incapacitado para comparecer ou se locomover até ao local do recadastramento poderá ser representado por procurador legal junto ao local do recadastramento para agendamento de visita domiciliar ou hospitalar, mediante a comprovação por atestado médico atualizado e com identificação legível do médico

A relação dos inativos e pensionistas convocados pode ser consultada através do link: https://bit.ly/48hb41P