Tenente Coronel André retorna ao Comando do 1º BPAT, da Brigada Militar da Região

Desde quarta-feira (14/02), o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) possui um novo comandante: o Tenente Coronel André Lima da Silva. Ele substitui o Tenente Coronel Cezar Augusto Chaves, que solicitou a reserva remunerada (aposentadoria), após mais de 30 anos de serviços a Brigada Militar

O Tenente Coronel André retorna ao 1º BPAT, onde esteve no comando entre março de 2020 até março de 2022. Antes do retorno, o oficial esteve no comando do 32º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Sapiranga.