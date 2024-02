Canela apresenta mais de 20 pontos de alagamentos depois do temporal

Duas famílias ficaram desabrigadas, comércios e moradores tiveram transtornos e prejuízos

A cada nova chuva forte, como a que caiu na tarde deste sábado (17), Canela volta a sofrer com alagamentos. Desta vez, praticamente todos os bairros da cidade foram afetados.

Era pouco mais de 14h quando as ruas começaram a alagar. Houve registro de comércios e residências invadidas pela água. No centro da cidade, vias como a Osvaldo Aranha e Rodolfo Schlieper foram as mais afetadas.

Novamente, o entorno da Padre Cacique da Batista Luzardo foi tomado pela enchente. São Luiz, Vila Suzana, São Lucas e Canelinha também tiveram problemas.

Os principais focos foram casas e comércio próximos das grandes redes de macrodrenagem, como a canalização do arroio Santa Terezinha, no centro, Arroios Canelinha e São Luiz e o canal que escoa do Lago do Palace Hotel.

Equipes da Prefeitura percorreram os locais, durante a tarde. Há notícias de que a defesa civil recolheu e está abrigando duas famílias que tiveram a casa inundada.

Além dos prejuízos e dos transtornos, fica um grave alerta quanto à questão da saíde pública, uma vez que os canais de macrodrenagem sofrem com o despejo de esgoto, o qual é levado para dentro das propriedades.

Este episódio revela, ainda, a urgência, de uma ação rápida de ampliação da rede de macrodrenagem de Canela e de que os órgãos de controle ambiental entendam que locais como o lago do Palace Hotel, há muito tempo, deixaram de ser uma área de preservação para se transformar em uma grande bacia de esgoto, o qual, com as enchentes, é levado para dentro das residências.

Assim como o caso do lago, diversas outras obras de esgoto deixam de acontecer em função do entendido destes órgãos de controle.