Na manhã de segunda-feira (19), com o retorno do ano letivo, a Brigada Militar retoma a Operação Volta às Aulas. No 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), as ações iniciaram em todos os municípios de atuação, com o policiamento nas escolas, levando segurança aos alunos, professores e toda comunidade escolar.

Com o início do calendário escolar aumenta a movimentação de pessoas e veículos em frente aos estabelecimentos de ensino, havendo, consequentemente, um aumento significativo de questões relacionados ao trânsito, bem como diversas situações que a presença policial visa coibir.

A Brigada Militar, atenta a esta demanda, lança a “Operação Volta às Aulas”, com o objetivo de prevenir e orientar a comunidade escolar garantindo um ambiente seguro e de tranquilidade a todos.

Sendo assim, é importante a presença policial de forma constante e ostensiva junto aos estabelecimentos de ensino, visando atender o anseio da comunidade escolar. Com o retorno das aulas é possível perceber a presença das viaturas em frente as escolas, principalmente na entrada e saída dos alunos, em todos os turnos.

Marcando a Operação Volta às Aulas ainda foram distribuídos panfletos com importante dicas de segurança para alunos e pais. Também serão intensificadas as ações de policiamento ostensivo no entorno das escolas, além de barreiras policiais educativas.