Brigada Militar de Canela prende autor de furto de veículo

Na madrugada de terça-feira (20/02), por volta da 01h30, a Brigada Militar de Canela foi acionada através do número de emergência 190 por uma senhora que relatou ter avistado seu veículo HB20, furtado na noite anterior, trafegando pelo Bairro Santa Marta em direção ao Centro da cidade.

De acordo com a vítima, o veículo foi furtado pelo seu colega de trabalho. Por volta das 23 horas da noite anterior, ao retornar de seu expediente, a vítima percebeu que a chave do veículo não estava em sua bolsa e que o carro não estava mais no local onde havia sido estacionado, próximo ao centro de Gramado.

A guarnição da Brigada Militar foi imediatamente mobilizada e iniciou buscas pela região. O veículo foi localizado próximo a um mercado na Rua Coronel Diniz, área central da cidade, onde foi realizada a abordagem. O suspeito, um homem de 40 anos com antecedentes por ameaça, furtos, desacato e outras fraudes, estava conduzindo o veículo e foi preso em flagrante por furto.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao presídio de Canela, onde permanecerá à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais. A rápida atuação da Brigada Militar resultou na recuperação do veículo e na prisão do suspeito, demonstrando o comprometimento das autoridades em combater o crime na região.