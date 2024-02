Brigada Militar prende por tráfico de drogas em Canela

Na tarde de segunda-feira (19/02), por volta das 17h30, a Brigada Militar de Canela foi acionada via 190 para verificar uma denúncia de venda e consumo de entorpecentes no campo do Bacia. O comunicante forneceu detalhes sobre um indivíduo magro, trajando camisa preta e carregando uma mochila preta, apontado como responsável pelo tráfico de drogas na área.

A equipe da Força Tática realizou buscas na rua Armando Ribeiro, no Bairro Santa Terezinha, onde avistaram três indivíduos. Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos suspeitos arremessou uma mochila no matagal. Os três foram abordados e revistados.

Durante a revista, um homem de 19 anos, com histórico de posse de entorpecentes, foi encontrado com um cigarro de maconha. Com outro suspeito, de 18 anos, foi localizada uma pequena porção da mesma droga. Ambos afirmaram terem adquirido a droga do terceiro indivíduo, que tentou se desfazer da mochila e alegaram terem realizado o pagamento através de Pix.

Na mochila descartada, os policiais encontraram uma balança de precisão, duas porções de maconha e 11 comprimidos de ecstasy. O suspeito, de 21 anos, com antecedentes por posse de entorpecentes, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.