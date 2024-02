Diamond anuncia empreendimento de R$ 800 milhões em Canela

Negócio inclui compra de área no entorno do tradicional Hotel Continental e construção de edificações com 398 apartamentos

A Construtora Diamond anuncia um empreendimento de R$ 800 milhões em Canela. O negócio inclui a compra de área no entorno do antigo Hotel Continental, que opera hoje com a bandeira Tri Hotel. A estrutura passará por reforma antes de ser colocada à venda.

Uma parte do prédio será designado como área comum para todo o empreendimento. Ao redor, serão erguidas novas edificações, totalizando 398 apartamentos. O projeto adotará o formato de um condo-hotel — modelo no qual a operação funciona como hotel convencional, mas investidores detêm a propriedade das unidades.

A Diamond aguarda as licenças para começar a construir. A obra será executada em três etapas, cada uma com prazo de 30 meses. Os diretores da construtora projetam 200 novos empregos, quando o empreendimento iniciar operação. O lançamento ao mercado está programado para o segundo semestre.

A oficialização do investimento foi feita ao secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e ao prefeito Constantino Orsolin.

“Sem dúvida é um expressivo e importante investimento, pois aproveitará um espaço tradicional e histórico de Canela, que é o antigo Continental, hoje Tri Hotel, reforçando o mercado turístico da cidade e da região da Serra Gaúcha como um todo. Isto representa desenvolvimento econômico e social para o Estado pois há a previsão de geração de 200 empregos”, destaca.