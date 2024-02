Espaço Sulgás em Gramado é símbolo de expansão na Região das Hortênsias

Nesta quinta-feira (22), a Sulgás, empresa responsável pela distribuição de gás natural no Estado, abre as portas do Espaço Sulgás Gramado. Localizado no Vita Boulevard Gramado, em uma área de 84 m², o novo espaço será dedicado ao atendimento de clientes, com foco tanto comercial quanto institucional.

Entre as atividades previstas, destacam-se o atendimento ao público interessado em conhecer melhor a Sulgás e o gás natural, além da recepção de clientes e parceiros. Além disso, como parte do compromisso com o desenvolvimento da Região das Hortênsias, a concessionária planeja realizar regularmente o evento Sulgás Convida. Estes encontros e debates abordarão temas relevantes para o Estado e a região da Serra, com foco em sustentabilidade, transição energética e cidades inteligentes.

Marcelo Leite, CEO da Sulgás, destaca a importância do Espaço Sulgás Gramado para consolidar a presença da empresa na Região das Hortênsias: “Após a inauguração da rede de gás natural em Gramado e Canela, o Espaço Sulgás Gramado é um passo importante para consolidarmos a nossa presença na Região das Hortênsias. Queremos construir uma relação ainda mais próxima com moradores, turistas e empresários locais e contribuir ainda mais para o desenvolvimento destas cidades tão relevantes para o Rio Grande do Sul”.

Além de servir como ponto de atendimento aos clientes, o Espaço Sulgás Gramado também será um ponto de conexão para os colaboradores da concessionária que atuam na região. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.



O gás natural já é realidade na Região das Hortênsias



Com um investimento significativo de R$ 40 milhões em uma rede de 35 quilômetros a partir de Igrejinha, a Sulgás deu início às suas operações em Gramado no ano passado, em agosto. Desde então, a concessionária tem expandido seus serviços na cidade, atendendo clientes comerciais, residenciais e hotéis, e está em constante processo de ampliação.

Um marco nesse processo foi a conversão do Hotel Fioreze Centro para o uso de gás natural, tornando-se o primeiro na região a operar com esse combustível. A transição ocorreu sem impactar a rotina dos hóspedes, destacando a eficiência e praticidade desse tipo de energia. Atualmente, a Sulgás está concentrada no atendimento de clientes comerciais, rede hoteleira e novos condomínios, os quais já são projetados para utilizar o gás canalizado. Além disso, a região em breve contará com um posto de GNV (Gás Natural Veicular).

Segundo Silvio Del Boni, diretor comercial da Sulgás, o uso do gás natural por esses empreendimentos contribui não apenas para o seu desenvolvimento, mas também para o progresso de toda a região. “Com o gás natural, os estabelecimentos comerciais, hotéis e restaurantes não só reduzem a emissão de poluentes devido à natureza do combustível, mas também diminuem a circulação de caminhões, o que impacta positivamente na mobilidade urbana”, avalia.

Além de Gramado, a rede da Sulgás está em construção na área de Canela, onde já há clientes contratados nos segmentos industrial, comercial e residencial. Até 2028, a empresa planeja investir mais R$ 23 milhões na região.



A inauguração do Espaço Sulgás em Gramado está marcada para o dia 22/02, às 17h30, no Vita Boulevard Gramado, localizado na Rua São Pedro, 757 (loja 57), Centro de Gramado.