Grupo que adquiriu a Prawer compra 47 lojas do Vita Boulevard

Empresa ainda emitiu nota sobre o Parque Knorr, em Gramado

O Grupo HR Group, com sede em Balneário Camboriú (SC) e responsável pela aquisição da Prawer e do Parque Knorr no segundo semestre de 2023, anunciou neste sábado (17) a compra de 47 lojas do Vita Boulevard. A transação ocorre na área onde antes estava localizado o Estádio dos Pinheirais.

Segundo informações obtidas pelo jornalista Miron Neto, o proprietário do HR Group, Haroldo Ribeiro, e o representante dos investidores do Vita, Dorly Dickel, confirmaram a negociação. No entanto, 10 lojas não foram incluídas no acordo, sendo duas pertencentes a um investidor local e oito pertencentes ao Centro Esportivo Gramadense.

O plano do grupo comprador é instalar outlets de grandes marcas nas lojas adquiridas, mas sem conflitar com as marcas já existentes em Gramado. Entre as primeiras medidas anunciadas pelo novo proprietário do shopping está a reformulação dos jardins e a criação de uma atmosfera interna mais atrativa, utilizando interações imersivas, como painéis de LED.

Essa movimentação indica uma estratégia de revitalização e modernização do Vita Boulevard, visando aprimorar a experiência dos visitantes e fortalecer o comércio local. A aquisição das lojas representa um novo capítulo no desenvolvimento comercial da região de Gramado.

Através da sua assessoria de imprensa, a Prawer ainda emitiu nota sobre a situação do Parque Knorr

COMUNICADO À POPULAÇÃO GRAMADENSE

A PRAWER CHOCOLATES vem comunicar à comunidade Gramadense a fim de que, não pairem dúvidas, frente aos comentários e informações desvirtuadas do contexto real que, adquiriu o Parque Knorr “Aldeia do Papai Noel”, em igualdade de condições com outros arrematantes, inclusive a Prefeitura de Gramado, com o objetivo de que se transformasse no melhor parque de natal aos estilos e temas de nossa cidade capital nacional do chocolate, sem ferir em qualquer norte o tombamento (ocupando exatamente as mesmas áreas e extensões que a locatária anterior fazia uso – sem mais, nem menos). Comunicamos ainda que na data programada para a imissão na posse do imóvel – 26/02/2024, já contaremos no local com assessoria profissional ambiental e legal para que tudo se desenvolva dentro da mais estrita legalidade. De igual sorte, ao resguardo e monitoramento, temos comunicado o Ministério Público, como fiscal da Lei, para que nada possa macular o processo. Neste norte comunicamos ainda que, a atividade gerará inúmeros empregos diretos e indiretos, inclusive com substancial aumento de arrecadação ao município e, consequentemente à cidade pelo novo fluxo turístico para a atração. Ratificamos posicionamento já manifesto ao executivo e membros do secretariado de que estaremos recebendo no local, sem qualquer custo ou ônus financeiro, todos os gramadenses e outros residentes que confirmem o domicílio nesta comarca, todos os alunos de escola pública em programas escolares e, ainda, doação de parte dos resultados do parque ao hospital municipal e, mais, permitindo à Municipalidade e realização de eventos públicos sem nenhum custo. Hoje, somos Gramado e queremos também uma Gramado cada dia mais radiante, linda e próspera; sob a benção de Deus.

Haroldo Ribeiro – HR Group