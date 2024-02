Idosos do bairro Canelinha têm tarde de lazer em passeio ao Garden Park Gramado

O passeio faz parte das iniciativas promovidas pelo CRAS em benefício da comunidade canelense.

Na última quinta-feira (15), os idosos atendidos pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Canelinha tiveram a oportunidade de desfrutar de um agradável passeio ao Garden Park Gramado. Cerca de 20 participantes se reuniram para aproveitar momentos de diversão e integração, em uma iniciativa promovida pelo CRAS em prol da comunidade canelense.

O evento, coordenado por Manuela da Silva Machado, contou com o objetivo de proporcionar aos idosos, muitos deles em situação de vulnerabilidade, a chance de conhecer os pontos turísticos da região e desfrutar de momentos de lazer. Além disso, os passeios como esse oferecem uma oportunidade única de socialização para os participantes.

A entrada no parque foi gentilmente cedida pela administração do Garden Park, demonstrando apoio à atividade promovida pelo CRAS e reforçando o compromisso com iniciativas sociais.

Para mais informações sobre os projetos realizados na unidade do Canelinha, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (54) 3282-5111.