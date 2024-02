Lugar Certo negocia dívidas, presencialmente, no Sindilojas Região das Hortênsias

A solução Lugar Certo, lançada em novembro de 2023, conta hoje com a aderência de mais de 100 entidades da Rede de Parceiras. O Sindilojas Região das Hortênsias é uma delas.

O serviço proporciona, na sede da entidade (Rua Garibaldi, 476, sala 202, Centro de Gramado), a possibilidade do cliente consultar o CPF, tirar dúvidas e negociar suas dívidas. Mensalmente, no Estado, cerca de 12.500 pessoas verificam a situação do CPF.



Com a alta na inadimplência esta é mais uma maneira de recuperação de crédito. De acordo com os registros, o percentual de adultos com restrição em crédito, cheque ou protesto somou 30,65% em nível estadual, 28,3% em Gramado e 34,4% em Canela, em dezembro de 2023.



Como funciona:

O Sindilojas atua como um intermediador entre o consumidor e a empresa credora. Será verificado se há dívidas ligadas ao CPF. Caso haja, serão ofertados descontos e parcelamentos. A negociação sendo aceita, a entidade disponibilizará os boletos de pagamento de acordo com o meio de preferência do consumidor.

Até o momento, participam do ‘Lugar Certo’ as empresas Lebes, Herval, Iplace, Taqui, Colombo, Becker, Facta, Via Certa, Agibank, Acordo Certo e Liftcred.

Texto: Carla Wendt / Jornalista DRT 6412