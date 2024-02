Mais 20 dias da promoção Verão na Serra Gaúcha

O projeto “Verão na Serra Gaúcha 2024” está na reta final. São mais 20 dias com uma série de promoções e atrações na Região. O projeto é uma iniciativa do SindTur Serra Gaúcha com a parceria das Secretarias de Turismo de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café.

A Serra Gaúcha tem sido um dos locais procurados pelas famílias que buscam alternativas em passeios nas belezas naturais e diversos atrativos em cada Município, além de descontos especiais que estão sendo oferecidos neste período. O Verão na Serra Gaúcha iniciou no dia 15 de janeiro e vai até o dia 10 de março.

O SindTur tem à disposição o site do projeto – www.veraonaserra.com.br onde podem ser adquiridos passeios, hospedagem, reservas em restaurantes e ingressos para as atrações, tudo a partir de 15% de desconto. E para ter um melhor acesso e descobrir quais as opções disponíveis basta acessar o site www.veraonaserra.com.br/empresas-parceiras/ .

SERVIÇO:

Projeto “Verão na Serra Gaúcha”.

Realização – SindTur Serra Gaúcha.

Co-realização – Contur Hortênsias.

Quando – 15 de janeiro até 10 de março de 2024.

Informações – pelo WhatsApp (54) 9.9663-1931.