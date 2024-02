Trinta e dois gols na sétima rodada da terceirona de Gramado

O Campeonato Municipal de Futsal da Terceira Divisão de Gramado segue com chuva de gols pelos jogos da primeira fase da competição.

Na 7ª rodada, realizada na última segunda (20), a rede balançou 32 vezes em quatro jogos. Abrindo a noite, o Corinthians venceu o Canarinhos por 7 x 6, já o Hortênsias Futsal carimbou x 2 no Kiki’s / Hui Poke. O Santos venceu mais uma, aplicando 4 x 2 no Belvedere Munique e fechando a rodada o Racing venceu o Os Guris do CLJ por 4 x 1.

A 3ª divisão de Gramado segue com jogos todas as noites, no Ginásio Perinão. Hoje à noite se enfrentam América 6 X Renegados, Santa Cruz X Pedras Brancas, Unidos X Chimarrão e Bayern Alambique X Racing Gramado.