Gazebo Cultural terá vivência flamenca gratuita com Carmen Pretto

Dança Flamenca chega com força a Canela, no Rio Grande do Sul: Carmen Pretto convida a todos para uma vivência gratuita neste sábado!

Prepare-se para mergulhar na cultura, na arte e na intensidade do flamenco com uma experiência única em Canela. No sábado, dia 24/02, às 16h, o espaço do Gazebo Cultural, localizado na Rua Dom Pedro II, 466 – Centro, será palco de uma vivência flamenca conduzida pela renomada professora e coreógrafa Carmen Pretto.

Natural de Porto Alegre/RS, Carmen Pretto é uma Maitre em Dança, com vasta experiência como coreógrafa e bailarina. Sua trajetória inclui uma pós-graduação em Linguagem e Poética da Dança pela Fundação Universidade Regional de Blumenau FURB/SC, além de ser licenciada em Dança pela Universidade Luterana do Brasil ULBRA. Com um currículo impressionante, Carmen é reconhecida por sua paixão pelo flamenco e seu compromisso em compartilhar essa arte com o mundo.

A artista fez atualização e reciclagem em Baile Flamenco, com grandes nomes da dança em Madrid Espanha, em Buenos Aires Argentina. Produziu vários projetos, entre eles a vinda de professores internacionais para cursos de aperfeiçoamentos, workshops em Baile Flamenco e fez curadoria artística para eventos de danças.

A parceria entre Carmen Pretto e o Gazebo Cultural promete continuar ao longo de 2024, com aulas regulares no espaço, proporcionando aos interessados a oportunidade de se aprofundarem nessa expressão artística tão cativante.

Para aqueles que desejam se juntar a esta emocionante jornada no mundo do flamenco, mais informações podem ser obtidas através do Whatsapp nos números (51) 99959-2407 ou (85) 98149-6911.

Não perca esta chance única de vivenciar o fascínio e a energia do flamenco em Canela. Venha conhecer e se encantar com essa dança cheia de paixão e história!