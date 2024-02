Inclusão e desenvolvimento por meio de oficinas no CRAS Canelinha

Capoeira, Dança e Artesanato são as atividades oferecidas

A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação de Canela, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Canelinha, promove inúmeras atividades destinadas ao público assistido. Entre as atividades estão a capoeira e dança para crianças e adolescentes e de artesanato para os idosos. Cada oficina recebe cerca de 20 pessoas.

Por meio das oficinas, busca-se estimular habilidades, proporcionar aprendizado de novas práticas e conhecimentos, promover a troca de experiências e o convívio social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.

Os encontros permitem uma grande interação entre os participantes, que muitas vezes não aconteceria sem as ações do CRAS, além disso nesse ambiente é possível tirar lições para vida toda “elas ouvirem umas às outras dilui os problemas, aqui a gente faz e erra e refaz, e mesmo nessa altura da vida é imprescindível a gente entender que recomeçar não tem hora.” comenta Silvana Patzinger – professora de artesanato.



Os programas além de darem o apoio social também permitem que os participantes tenham acesso à cultura. “Trabalhar com a cultura afro, uma comunidade, é super importante, porque a cultura do Brasil tem essa raiz afro,e é importante porque ao trabalhar a capoeira a gente trabalha a cultura brasileira,eles trabalham a musicalidade, eles trabalham a parte da histórica, e também a questão das brincadeiras e do ritmo. A cultura afro, hoje em dia, está sendo trabalhada especificamente mais na área social e na área cultural, e já há muito tempo que se trabalha aqui. Graças a Deus, o projeto do Cras aqui com a capoeira, já estamos tendo muitos frutos.” fala com orgulho o professor Luiz Carlos da Silva de Oliveira.

Júlia Santos Pires de 12 anos frequenta as oficinas de dança e de capoeira e relata que “gosta muito dos professores e de fazer a roda na capoeira das acrobacias na aula de dança”

As famílias assistidas pelo CRAS que tenham interesse em participar de alguma das atividades podem procurar a unidade do Canelinha e tirar suas dúvidas “Gostaria que tivéssemos mais alunos, para poder fazer mais grupos de dança, no momento em geral o projeto atende crianças de 10 a 12 anos, mas se tivesse outras de idades mais variadas poderíamos fazer mais dias e mais oficinas.” relata Carla Maria Dutra de Oliveira professora de dança.

“Trata-se de um importante avanço nas atividades do CRAS. É a valorização dos usuários, promovendo o desenvolvimento social de forma integral”, destaca o secretário de Assistência, Arthur Pacheco.

As oficinas são ofertadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que tem como objetivo promover o trabalho social para fortalecer relações familiares e comunitárias. Além disso, busca integrar e trocar experiências entre os participantes, valorizando a vida em coletividade. O projeto está fundamentado na defesa e afirmação de direitos, bem como no desenvolvimento das capacidades dos usuários.

PROGRAMAÇÃO:

Segunda – feira: dança

Quarta-feira: capoeira

Quinta: costura

Para obter mais informações sobre os projetos realizados na unidade do Canelinha, entre em contato pelo telefone: (54) 3282-5111.