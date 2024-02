Maestro italiano Antônio Aniello prepara nova turma de pizzaiolos na Serra Gaúcha

Como preparar a verdadeira pizza napoletana ? A receita veio de longe. E o resultado encantou a todos que tiveram a oportunidade de conhecer de perto a técnica e os segredos do Chef Antônio Aniello. À convite do empresário e pizzaiolo Peterson Secco, Aniello veio da Itália trazendo na bagagem sua experiência como consultor gastronômico internacional e, em especial, a tradição da verdadeira pizza napoletana.

Por cinco dias, ele ministrou um curso na prestigiada Pizzaria Abbiamo Fatto, em Canela/RS, uma das únicas no país a possuir a renomada certificação da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), conhecida mundialmente como guardiã dos segredos e técnicas da autêntica pizza napoletana.

Nas aulas presenciais, ministradas em italiano com tradução simultânea para o português, os participantes tiveram a oportunidade de mergulhar no fascinante mundo da pizza. Conheceram os fundamentos da seleção de ingredientes de qualidade, como diferentes tipos de farinha, fermento, tomate, mozzarella e manjericão, até técnicas avançadas de manuseio e abertura da massa, além das nuances dos diversos tipos de fornos.



Um dos participantes veio de Santiago, no Chile. Juan José não hesitou e assim que ficou sabendo da formação em Canela, garantiu sua inscrição e voou para o Brasil. “Minhas expectativas foram mais do que atendidas, foram superadas. Todos precisam viver essa experiência, pois tudo o que eu falar sobre ela será pouco”, conta.

Já Ramon, de São Franciso de Paula, escolheu fazer o curso para aprender mais sobre os processos da produção da massa, da teoria à prática. “Eu adorei fazer o curso e tenho certeza de que vou fazer outras formações para ampliar meu conhecimento. Eu já esperava bastante pelo sucesso da pizza napoletana, mas me surpreendi”, revela.

O Curso de Pizza Napoletana com carga horária de 30 horas foi tão disputado, que o Maestro já está se preparando para colocar a mão na massa, mais uma vez. As aulas serão realizadas de 26 de fevereiro a 1º de março, no mesmo local – a Pizzaria Abbiamo Fatto, do empresário Peterson Secco.

As vagas para a segunda turma são limitadas e destinam-se a todos os apaixonados pela arte da pizza, desde profissionais da gastronomia até entusiastas amadores e podem ser realizadas no site da Abbiamo Fato.

Sobre a Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN):

Fundada em 1984 em Nápoles, a AVPN tem como missão promover e preservar a tradição da verdadeira pizza napoletana em todo o mundo. Além de certificar pizzarias e produtos relacionados, a instituição busca profissionalizar os fabricantes de pizza e disseminar o conhecimento sobre as técnicas e ingredientes que tornam a pizza napoletana única e inigualável.