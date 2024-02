Olivas de Gramado oferece experiência de colheita e processamento das olivas aos visitantes

“Nostra Oliva” será oferecido exclusivamente em três datas e oportuniza ao cliente entender todo o processo do azeite extravirgem. Ao final, o visitante leva o azeite recém processado.

Marcando sua quarta temporada de colheita, o Olivas de Gramado oferece aos visitantes, em edições limitadas, a experiência “Nostra Oliva – colheita e extração de azeite do Olivas de Gramado”, com a vivência da colheita da oliva, processamento dos frutos no mini lagar e envase do seu azeite extravirgem. Momentos de orientação técnica, degustação sensorial e piquenique complementam a atividade que terá apenas 3 datas, dias 23, 24 e 25 de fevereiro.

A proposta é que o visitante do parque possa viver todas as etapas da colheita. “O azeite brasileiro vem sendo reconhecido internacionalmente por sua qualidade, características diferenciadas e sabor. Nosso objetivo, com esta nova atração no Olivas de Gramado, é que os clientes saiam daqui entendendo ainda mais de azeite extravirgem e valorizando este produto tão especial“, destaca o azeitólogo e sócio do parque, André Bertolucci.

Ele explica que neste primeiro ano a “Nostra Oliva” acontece apenas em três dias. “Será uma avant premiere para que nas próximas colheitas tenhamos mais datas com a experiência”. O azeitólogo ainda revela uma curiosidade do processo: “se chover a colheita para no dia da chuva e normalmente nos dois próximos. Os frutos ficam encharcados e não podemos colher e processá-los pois prejudica o produto final”.

A experiência “Nostra Oliva” inicia às 15h, tem duração média de três horas. O combo “Nostra Oliva” + ingresso do parque custa R$ 299 por pessoa, e deve ser adquirido antecipadamente pelo www.olivasdegramado.com.br. No valor estão incluídos o azeite extravirgem (250ml) recém envasado, degustação sensorial, um chapéu, visita ao olival para colheita, acompanhamento da extração no lagar e piquenique final.

Expectativa da colheita 2024

O anúncio da nova atração do parque aconteceu durante a Abertura da Colheita da Oliva do Rio Grande do Sul, realizado no Olivas de Gramado sexta-feira (16), na presença de autoridades do Estado e do setor.

O empreendimento na Serra Gaúcha foi escolhido pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) como o local para a solenidade já que, diferente de outros produtores gaúchos que foram prejudicados pela situação climática de 2023, a produtividade do olival da família Bertolucci não foi afetada, pelo contrário, a previsão é de um crescimento de 10% a 15% na colheita deste ano em relação a 2023.

Azeite extravirgem premiado

Produzindo azeites exclusivos e diferenciados, resultantes das características únicas proporcionadas pelo solo da Serra Gaúcha, o Olivas de Gramado marcou o seu nome em concursos renomados de olivicultura. Um deles foi o New York International Olive Oil Competition, nos Estados Unidos, onde o azeite Terroir Serrano – Blend Campo Multivarietal 2023 recebeu medalha de prata e foi reconhecido como um dos melhores do mundo. A produção do empreendimento também entrou para o Flos Olei, da Itália, guia que reúne os 500 melhores azeites extravirgens do mundo.



Nostra Oliva – colheita e extração de azeite do Olivas de Gramado

Dias 23, 24 e 25 de fevereiro

15h – Degustação Sensorial

16h – Transporte ao Olival

16h20 – Palestra com orientações gerais

16h30 – Colheita de Olivas

16h45 – Transporte ao Lagar

17h – Palestra no Lagar

17h10 – Processamento das Olivas

17h30 – Envase do azeite extravirgem

17h40 – Degustação final: piquenique

18h – Encerramento



Olivas de Gramado

Funcionamento: Das 10h30 às 18h, de quinta a terça-feira. Quarta-feira fechado.

Local: Rua Vereador José Alexandre Benetti, 1808 – Linha Nova – Gramado/RS

Ingresso: a partir de R$69 (promoção Verão Olivas) Válido até 8 de março de 2024. Crianças até 11 anos são isentas. As regras de meia entrada devem ser consultadas no site.

Fone/Whats: (54) 99610.7626

Site: www.olivasdegramado.com.br

Instagram: @olivasdegramado

Facebook: www.facebook.com/olivasdegramado

Imagens: Divulgação Olivas de Gramado