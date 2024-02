Ordem judicial determina desocupação de imóvel com risco de desabamento

Construção de três andares fica localizada no Bairro Santa Marta

Desde o início da manhã desta quarta (21), servidores do judiciário e das forças de segurança trabalham no cumprimento de medidas judicias de desocupação de áreas de risco, junto ao Bairro Santa Marta, mais especificamente junto ao acesso do antigo lixão, no final da Rua da Pedreira.

O imóvel, de três andares, além de estar construído em área de risco e ser ocupação irregular, também apresenta risco de desabamento, sendo alvo de ação do Ministério Público e denúncias da Secretaria de Meio Ambiente, há mais de três anos.



As famílias já haviam sido notificadas sobre o risco do imóvel e que deveriam deixar o local.