Sou cristão, sim!

Algumas pessoas são tímidas ou preconceituosas e, para elas, ser cristão é algo vergonhoso. Quando nos defrontamos com incrédulos, essa vergonha pode realmente aparecer. Se você disser que é um pesquisador, um escritor ou um engenheiro, as pessoas irão elogiá-lo por ter um futuro promissor. Se disser que está estudando determinada filosofia, política ou literatura, as pessoas dirão que você realmente é um intelectual e que não tem vergonha das coisas em que pensa e que faz. Mas, se você disser que é cristão e que ama a Deus, muitos dirão que você é ingênuo e tolo e que não é intelectualizado. Você passará a ser um “corpo estranho” com base nessa declaração.

Hoje, poucos valorizam os ensinamentos de Deus. A maioria das pessoas não se envergonha de falar coisas profanas e até falar com naturalidade. Mas, para confessar a fé cristã, sentimo-nos envergonhados. É natural que todo o novel na fé sinta vergonha de declarar publicamente sua fé em Cristo. Todos nós que cremos em Cristo Jesus temos de vencer esse sentimento. Quando Jesus foi crucificado, Ele carregou nossos pecados e a nossa vergonha também. Jesus sofreu grande vergonha e humilhação em nosso lugar.

Para nós, não é novidade o tratamento de rejeição e de menosprezo, pois Jesus alertou-nos que isso ocorreria. Nas Escrituras, Jesus disse: “Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós” (Mateus 5:11). Devemos exercitar o nosso pensamento na verdade de que Jesus foi gracioso conosco e redimiu-nos. Ter vergonha de confessá-Lo é como se o céu iluminado da manhã se envergonhasse do brilho do sol. Se nos envergonhamos do Senhor, também deveríamos envergonhar-nos da graça que desfrutamos diariamente e da vida eterna. Do que realmente devemos nos envergonhar são das condutas pecaminosas como as bebedeiras, as brigas, as prostituições, o ódio e a corrupção, dentre outros tantos pecados. Quem está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram (leia 2Coríntios 5:17). Em outra passagem está escrito: “… já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 8:1).

Portanto, todos os que são cristãos devem, com ousadia, assumir e declarar a sua posição gloriosa de ser um filho de Deus com garantia de vida eterna. Pertencer a Deus não é vergonhoso; é um privilégio! Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por acaso isso é motivo de vergonha? Medite em Marcos 8:34-38.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Clamor da Igreja”

Misericordioso Pai Celestial, escolho ver a mim mesmo como Tu me vês na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Escolho ver-me como alguém invencivelmente forte e capaz de realizar tudo o que está em Teu plano para mim. Rejeito as acusações de satanás de que sou irremediavelmente fraco e derrotado. Aceito a minha grande dificuldade atual como um chamado para renovar a visão da vitória do meu Senhor. Ajuda-me a concentrar a minha atenção na espantosa majestade, no poder e na soberana grandeza do meu Pai Celestial, que de modo algum poderá falhar. Ajuda-me a ver que em minha união com Cristo sou mais que vencedor. Que o fardo das minhas provações, torne-se uma manifestação do fardo do Senhor. Que este fardo se manifeste em horas de jejuns e oração. Escolho não me esquivar do fardo que Tu desejas que eu carregue. Reconheço Senhor que é, principalmente, o meu próprio pecado e a minha falha que me trouxeram essa intensa provação. Arrependo-me profundamente dos meus pecados, limpa-me no sangue do meu Salvador. Tomo de volta de satanás todo o terreno que lhe conferi com os meus pecados e transgressões. Com a autoridade da cruz reivindico todo este terreno para o Senhor Jesus Cristo. Tu me prometeste jamais me deixar ou me abandonar, sei que isto é verdade e ousadamente eu afirmo: “O Senhor é o meu auxílio e não temerei”. Firmado na fé, resisto ao diabo e ao seu reino. Ordeno que satanás e seus demônios me deixem e se dirijam para onde o Senhor Jesus Cristo os enviar. Pai Celeste, eu aceito e escolho desfrutar de tudo o que está escrito no pergaminho da Tua vontade para mim. Obrigado porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Farei a Tua vontade, aceitando a minha responsabilidade de ser forte. Farei com a Tua força aquilo que sei ser a Tua vontade. Obrigado Amado Pai Celestial porque mediante o Senhor Jesus Cristo, ouviste a minha oração e me farás andar como alguém tão forte no Senhor que mesmo as estratégias mais poderosas de satanás já estarão derrotadas. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, eu Te louvo pela graça que recebi através do Teu Filho Jesus Cristo e hoje, Pai, em nome de Jesus, eu renuncio ao espírito da idolatria e ao espírito da religiosidade que ainda operam na minha vida. Eu renuncio o espírito mau da incredulidade que pelos meus pecados eu dei lugar na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio o espírito da rebelião que se associou à minha carne, o ego, porque dei lugar a ele pelos meus pecados, mas neste momento eu coloco o poderoso sangue de Jesus Cristo contra todos estes espíritos citados aqui e declaro todos eles presos em nome de Jesus Cristo e que os Teus anjos desçam dos céus e levem estes espíritos maus para os abismos e não voltem mais em nome de Jesus. Pai, libera aqui na Terra, sobre mim e minha casa, sobre meus negócios e meu trabalho, sobre meu ministério o Espírito de Deus que ministra a paz, a fidelidade, a fé, a santificação da minha alma, a cura interior, a sabedoria, a prosperidade, a unidade no Espírito, a alegria, a mansidão, o amor e a reconciliação com todos aqueles que tenho conflitos.

Pai, neste dia eu Te agradeço e Te louvo porque eu sei que a minha vida nunca mais será a mesma porque a partir de hoje eu abro o meu coração e eu declaro que eu sou Teu de corpo, de alma e de espírito. Eu Te louvo e Te agradeço Senhor Jesus, meu Rei.

Pai celestial, eu te peço agora que os incrédulos que estão presos nas mãos do diabo e seus demônios nesta cidade sejam totalmente libertos. Eu agora Pai, ordeno em nome de Jesus, que estes seres espirituais da maldade sejam expulsos pela autoridade do sangue de Jesus. Pai, eu profetizo um grande avivamento sobre a nossa cidade. Pai eu profetizo a salvação de todos os habitantes de nossa cidade, das autoridades constituídas e todos aqueles que ainda serão investidos como autoridades no futuro. Que Tu coloques homens tementes a Deus no cargo de autoridade sobre esta cidade. Pai, ordenamos que toda a maldade que satanás colocou sobre as finanças, sobre a economia desta cidade, que estão causando esta depressão econômica e desemprego, neste momento como Igreja do Senhor Jesus, nós declaramos que a força do maligno sobre estas áreas seja quebrada em nome de Jesus Cristo.

Amém.

