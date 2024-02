Volta às Aulas: um momento de socialização e aprendizado

Ano letivo na rede municipal de ensino fundamental iniciou na segunda-feira, 19

O retorno às salas de aula marcou o início do ano letivo na rede municipal de Canela nesta segunda-feira (19.2). Após um merecido período de recesso, chegou a vez dos alunos do ensino fundamental voltarem às escolas para mais um ano de aprendizado e crescimento.

As escolas municipais se prepararam para receber os estudantes, oferecendo um ambiente acolhedor e propício ao aprendizado. Professores e equipes pedagógicas estavam prontos para dar as boas-vindas aos alunos e iniciar as atividades do novo ano letivo.

Este momento é crucial para alunos, pais e toda a comunidade escolar, pois representa o início de um novo ciclo de aprendizado e desenvolvimento. A expectativa é de um ano letivo produtivo, repleto de oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal para todos os alunos.

Com um total de 14 educandários distribuídos em diversos bairros, a rede municipal de ensino está empenhada em oferecer melhorias para atender os aproximadamente 3800 estudantes, sendo cerca de 1800 em turno integral, alcançando agora o sexto ano.

A secretária da pasta, Janete da Silva Santos, ressalta que “a volta às aulas não apenas proporciona a continuidade do processo educacional, mas também promove a socialização, o convívio em comunidade e o fortalecimento dos laços entre alunos, professores e equipe escolar. É um momento para compartilhar experiências, explorar novos temas e desafios, e buscar o crescimento pessoal e acadêmico”.

Quanto aos investimentos para este ano, Janete destaca que as ações estarão voltadas para melhorias nos pátios cobertos, calçamento e cercamento de praticamente todas as escolas municipais. Além disso, estão programadas a primeira etapa das novas Escolas Santa Terezinha, Rodolfo Schlieper, Selma Port Hermann e a segunda fase da Noeli de Azevedo e Souza. A construção de casas de moradia para policiais, atualmente no bairro Chacrão e no bairro Santa Marta, também terá continuidade, beneficiando os servidores das forças de segurança.

“Que este novo ano letivo seja repleto de aprendizado, crescimento e sucesso para todos os alunos e educadores da rede municipal de ensino de Canela”, finalizou Janete.