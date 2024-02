Canela terá 3° edição do Curso de Robótica 

As aulas visam aprimorar as habilidades dos participantes e prepará-los para um futuro tecnológico.

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) está trabalhando na formatação da 3ª edição do Curso de Robótica. As aulas serão ministradas pelo Senai e visam aprimorar as habilidades dos participantes e prepará-los para um futuro tecnológico.

Com o início das aulas programado para 06/03 às 13h a turma terá vaga para 20 alunos. No dia 5 de março será feito a apresentação dos cursos do CIDICA em 2024, é necessário que os interessados compareçam nesse dia para confirmar sua inscrição.

O secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico Luciano Melo destaca que o curso é uma parceria com o Sesi e a “robótica educacional é um programa de atividades práticas que ampliam o conhecimento científico e tecnológico, estimula a criação, a experimentação, o trabalho em equipe e desenvolve habilidades para planejar, formular hipóteses, projetar, empreender, programar, produzir, construir e solucionar problemas”.

As inscrições já estão abertas e seguem até o 01 de março, pelo link: https://bit.ly/48oZRMP

Mais informações pelo telefone ou whats (54) 3282-5167 ou pelo instagram @cidicacanela.